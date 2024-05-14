«Детям придется справляться и жить»: экс-жена Бишимбаева прокомментировала приговор за убийство Салтанат

Бывшая жена Куандыка Бишимбаева отреагировала на приговор суда – 24 года тюрьмы строгого режима по делу об убийстве супруги Салтанат Нукеновой. Назым Кахарман призналась, что им с детьми было тяжело, когда заседания транслировались и широко освещались в СМИ, но теперь они вздохнули с облегчением. Об этом она сообщила изданию TengriNews.

Напомним, что у бывшей супруги экс-чиновника Казахстана есть от него трое детей. Она признавалась, что тоже столкнулась с абьюзом от него, но вовремя поняла, что надо уходить. Они прожили в браке 14 лет, но развелись. Потом Куандык встретил и полюбил Салтанат, которая тоже жаловалась на насилие и абьюз.

Экс-супруга не раз говорила, что поддерживает семью погибшей девушки. Она высказалась об итогах суда. Она согласилась с тем, что суд должен был проходить в открытом формате, но ее беспокоили чувства детей.

«Суд, безусловно, стал для нас с детьми огромным стрессом, когда всплыли шокирующие и травмирующие подробности, с которыми детям придется справляться и жить. Этого я не пожелаю ни одному ребенку в мире. Поэтому с этой точки зрения мы испытываем облегчение, что все закончилось», — рассказала Назым в беседе с журналистами.

Она выразила соболезнования родным Нукеновой и отметила, что им было очень тяжело снова и снова проживать потерю близкого человека.

«Я думаю, суд присяжных, рассмотрев со всех сторон все открытые и закрытые материалы дела, принял взвешенное и обоснованное решение», — пояснила девушка.

Ранее мы писали о том, что отец Салтанат Нукеновой желал Куандыку пожизненного заключения.