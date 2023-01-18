Дети утонувшей на Крещение женщины не вылезают от психолога, а муж не говорит: с трагедии прошел год

В прошлом году общественность потрясла трагическая новость о смерти женщины, утонувшей на Крещение в реке Оредеж в Ленобласти. Решившая окунуться в самодельной проруби 41-летняя Анна Ускова погибла прямо на глазах у детей. Теперь, чтобы не повторить печальную судьбу женщины, власти настоятельно рекомендуют использовать на Крещение только специально оборудованные купели.

Президент клуба закаливания «Белые медведи» Виктор Бикинеев заявил, что не следует также окунаться в одиночку. По его словам, если бы рядом с матерью двоих детей год назад находился профессиональный «морж», он бы смог спасти ее от смерти.

Бикинеев не исключил, что во время купания в проруби может произойти, что угодно. В том числе может повториться история Анны. Эксперт предупреждает, что главное в такой ситуации не паниковать, так как это вызывает спазмы в мышцах.

«Необходимо уцепиться руками за лед с внутренней стороны и ползти к проруби обратно: лед не всегда бывает ровным. Течением уносит прямо от проруби, поэтому нужно почувствовать, куда тащит, и идти против. Тогда выйдешь к проруби. Когда за край проруби схватился — ты уже спасен, дальше уже просто вылезать надо», - проинструктировал Виктор Бикинеев.

Напомним, что трагическая смерть Анны Усковой в первую очередь сказалась на ее родных. Особенно на детях, которые видели, как их мама прыгнула в прорубь и больше не появилась на поверхности. Они получили серьезную психологическую травму, из-за которой после этого стали постоянно посещать психолога. Супруг же погибшей, несмотря на все уговоры прессы, давать комментарии отказался. По сей день он не говорит ничего о случившемся с женой.

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