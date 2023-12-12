Дети упали в яму не одновременно: появились подробности аварии на теплотрассе в Юже

Авария на теплотрассе в городе Южа в Ивановской области привела к ожогам пятерых подростков. Секретарь школы, где учатся пострадавшие дети, рассказала подробности о том, как они провалились в яму с кипятком. Об этом сообщает телеканал «360».

По ее словам, размыв грунта и провал тротуара произошли рядом со школой. Она опровергла информацию о том, что подростки провалились в яму одновременно, отметив, что они оказались там в разное время.

Секретарь добавила, что дети получили ожоги, но нет информации о том, что их состояние является тяжелым. Представители Следственного комитета связались со школой для выяснения обстоятельств произошедшего.

Информация о случившемся стала неожиданностью для родителей пострадавших. Отец одной из девочек, пострадавших в результате инцидента, шокирован, но пока не знает подробностей состояния ребенка.

В результате аварии на теплотрассе в городе Южа образовалась яма с кипятком, что привело к серьезным ожогам пятерых несовершеннолетних. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

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