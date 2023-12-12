Дети Ростова-на-Дону ползком добираются до школ из-за сильного гололеда, об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Стихийная погода разбушевалась в Ростове-на-Дону. Второй день в городе большинство дорог находятся под ледяной коркой. Дошло до того, что школьникам пришлось преодолевать на четвереньках путь в учебные заведения. На кадрах, опубликованных журналистами, видно, как десятки детей падают на асфальт и снова пытаются подняться.

Уточняется, что видео снято в Суворовском районе, на единственной дороге, которая ведет к школе. На вечер 12 декабря в регионе сообщили о 333 пострадавших в результате гололеда, среди них 71 ребенок.

В 280 школах Ростова-на-Дону отменили занятия: детей перевели на удаленный формат обучения, либо перенесли уроки на субботу.

Ранее мы писали о том, что пятеро детей провалились в яму с кипятком по дороге в школу. Оба ребенка госпитализированы с сильными ожогами.