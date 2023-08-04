В Турции 90 российских детей выгнали на улицу из-за ошибки туроператора

В Турции 90 российских детей отправили ночевать на улицу из-за того, что туроператор не оплатил проживание в отеле. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Путевка стоила примерно 70 тысяч рублей. Дети приехали на смену в лагерь еще 19 июля. Но в ночь с 1 на 2 августа их всех неожиданно выселили из отеля, потому что российский туроператор не оплатил проживание.

Дети рассказали, что практически всю ночь они провели в парке, на земле. Найти новое жилье оказалось непросто: ребят заселили в другой отель только на следующий вечер. Однако и там они проведут всего пару дней, поскольку завтра им придется снова выселяться.

Вожатые не знают, что предпринять. Некоторые родители уже начали бронировать комнаты в разных гостиницах.

В Роспотребнадзоре передают, что в такой ситуации необходимо отправить претензии в адрес туроператора и по возможности обратиться в суд с массовым иском.

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