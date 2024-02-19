Десятый день ищут сотни человек: в деле об исчезновении 22-летней студентки появилась возможная свидетельница

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту исчезновения 22-летней спортсменки в Дагестане. По данным Kp.ru, в нем появились показания 73-летней женщины, которая якобы видела бросающуюся в воду девушку.

Поиски молодой спортсменки продолжаются в Дагестане вот уже 10 дней. Она исчезла после соревнований. На них девушка одержала первое в карьере поражение. Но при этом, по словам близких, она не выглядела странно. Просто через какое-то время она взяла телефон и ушла в неизвестном направлении.

Камеры видеонаблюдения засняли боксершу на берегу Каспийского моря. В том же районе ее якобы видела 73-летняя женщина. Но при этом она путается в показаниях. То пенсионерка говорит, что видела, как девушка бросается в воду, то говорит совершенно другие вещи. Тем не менее водолазы до сих пор продолжают исследовать окрестности. Пока их поиски никаких результатов не дали.

Ранее в Рязани пропавшего 19-летнего члена молодежного парламента обнаружили мертвым. Что стало причиной его смерти, пока не сообщается.