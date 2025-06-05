Десятки пострадавших: трендовые стеклянные кружки с двойными стенками взрываются во время мытья

Трендовые стеклянные кружки с двойными стенками оказались небезопасны для использования, передает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА. Они взрываются во время мытья. По информации журналистов, речь уже идет о десятках пострадавших.

В результате взрыва опасного предмета люди получают порезы и, как следствие, шрамы. Лопается внутренняя часть кружки с двойными стенками. Эксперты считают, что всему виной неудачная конструкция сосуда. У него есть воздушная «подушка», которая служит якобы для сохранения тепла. Однако воздух нагревается и происходит хлопок из-за разницы давления.

Одна из пострадавших поделилась своей историей. По словам женщины, кружка взорвалась у нее в руках во время мытья. При чем вода была не горячей, а слегка теплой. Для чистки россиянка использовала мягкую губку. Однако, несмотря на все это, в результате случившегося она получила глубокий порез и четыре шва на руке.

Ранее в Ленобласти девочка получила ожоги из-за кружки с кофе. У нее пострадало почти 40% тела.