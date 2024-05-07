Десятилетняя девочка спала на улице три года по совету преподавателя ее брата

В Норвегии десятилетняя девочка на протяжении трех лет спала на улице, послушав совет преподавателя ее брата. Об этом сообщает местный телеканал NRK.

По информации источника, во время разгара пандемии коронавируса в норвежском городе Тромсе, где зимой температура падает до минус 30 градусов, школьный учитель порекомендовал детям спать на улице, чтобы закаляться. Школьник несколько ночей провел в гамаке, однако затем вернулся домой. При этом его сестра, присоединившаяся к нему, продолжает спать на улице.

Недавно норвежке исполнилось 10 лет, три года из которых она засыпает на улице. Мама девочки рассказала, что та всегда спит на улице, даже при сильном ветре.

«Иногда по утрам нам приходится убирать сугробы с ее кровати веником, пока мы не найдем дочь под снегом и одеялами в теплом спальном мешке», - поделилась родитель.

Уточняется, что школьница страдает астмой и раньше регулярно болела, однако после сна на открытом воздухе практически перестала испытывать проблемы со здоровьем. Девочка уже провела более тысячи ночей на улице и в настоящий момент не планирует возвращаться обратно в свою комнату с кроватью.

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