Держали в неволе всю жизнь: полиция спасла шестилетнюю девочку, которую родители превратили в ребенка-маугли

Сотрудники правоохранительных органов в Бразилии вызволили из родительского плена шестилетнюю девочку. Ребенок не умел говорить и находился в подавленном и апатичном состоянии, передает DailyMail.

Стражи порядка в городе Сорокаба узнали о содержании ребенка в экстремальных условиях от анонима. Затем они приехали по адресу и увидели девочку, которая провела в неволе всю жизнь. По информации СМИ, девочка-маугли ни разу не посещал школу, не делал прививок и не умеет разговаривать.

Несовершеннолетнюю изъяли из семьи, чтобы прекратить ее страдания. Советник по защите детей Лигия Гуэрра заявила, что девочка нуждалась в помощи. После осмотра медиков ее разместили в детском доме.

Ранее в Таиланде обнаружили 8-летнего ребенка-маугли, который не знает человеческий язык. Он жил с собаками и общался лаем.