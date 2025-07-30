Четверо пассажиров рейса Сочи — Иваново чуть не умерли во время перелета

22 июля на борту самолета, следовавшего из Сочи в Иваново, произошла чрезвычайная ситуация – четверо пассажиров чуть не умерли из-за обострившихся проблем со здоровьем. Все случилось во время перелета, сообщает Telegram-канал Mash.

Людям потребовалась медицинская помощь: один мужчина потерял сознание, у женщины проявились симптомы инсульта, у другого пассажира резко подскочило давление (он ранее перенес инфаркт), а четвертая пассажирка жаловалась на сильное недомогание.

Ситуацию спасла врач-кардиолог Алла из Иванова, которая возвращалась с курорта. Медик оперативно провела осмотр всех пострадавших, сделала необходимые инъекции, контролировала показатели давления и обеспечила пациентов лекарствами.

Помощь также оказывал Александр – медик из Владимира, летевший этим же рейсом.

Ранее камчатские хирурги рассказали, как оперировали пациентку во время землетрясения. Несмотря на природное бедствие, медики успешно удалили опухоль в малом тазу.