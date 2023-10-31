Дерется и вымогает деньги у детей: подросток терроризирует целый район в Петербурге

Жители одного из районов Северной столицы пожаловались на агрессивного подростка, который вымогает деньги у сверстников и нападет на прохожих с перцовым баллончиком. Уставшие от выходок юноши петербуржцы готовят на него коллективное обращение в прокуратуру и следственный комитет, передает РЕН ТВ.

По словам людей, подросток вместе с компанией других хулиганов держит в страхе целый район. Малолетние дебоширы ломают горки, качели, пристают к сверстникам. Некоторые взрослые опасаются отпускать своих детей на улицу.

Родители мальчика заступились за сына. Они считают, что у него просто много недоброжелателей, от которых приходится защищаться. Мама хулигана даже намерена отстаивать права наследника через полицию. Она собирается написать заявления на соседей и даже на самих правоохранителей — они якобы превышают полномочия. Жители района, где бушует школьник, тоже не остались в стороне и готовят свои обращения.

Ранее в Москве задержали несовершеннолетних, подозреваемых в избиении сверстников на камеру. По факту нападения возбуждено уголовное дело.