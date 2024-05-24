Умерла собака из популярного мема Doge

В Японии умерла собака, ставшая мемом Doge. Ей было 18,5 лет. Печальные новости сообщила ее хозяйка. Подробности передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Собака Кабосу породы сиба-ину стала популярна в 2013 году, когда в Сети появился ее снимок. Пользователей настолько повеселил кадр, что они сделали из него мем. И если изначально использовалось только одно изображение, то в последствии люди стали добавлять еще и второго пса. Так появилась картинка с накаченным и уверенным Кабосу и маленький и неуверенным.

По словам хозяйки собаки, последние два года ее питомец тяжело болел. У него была лейкемия, из-за чего он передвигался при помощи специальной коляски. Поправиться Кабосу уже так и не смогла.

К слову, собака стала настолько популярной в Японии, что ее изображение разместили на канализационных люках. А также она стала символом криптомонеты Dogecoin.

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