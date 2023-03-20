Депутат Приморского края до смерти забил напавшего на него с ножом 71-летнего тестя

18 марта в селе Красный Яр Приморского края драка между зятем и тестем окончилась смертью одного из участников. 71-летний пенсионер получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Сообщается, что депутат Пожарского муниципального округа повздорил с отцом своей супруги, и словесная перепалка быстро перешла в насилие. Пожилой мужчина достал нож и дважды ударил им зятя, за что получил сильнейшие удары кулаками в ответ. Депутат настолько сильно избил пожилого соперника, что у него оказались сломаны ребра и кости лица.

После драки 71-летнего мужчину доставили в больницу. Сутки он провел в реанимации, но в итоге скончался. На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку произошедшего.

Ранее в городе Электросталь мужчина до смерти забил свою девушку после полученного предложения заняться групповым сексом. Идея появилась у подруги убитой, и она вывела из себя ее сожителя. Мать погибшей после произошедшего рассказала, что молодой человек ее дочери производил хорошее впечатление и мало пил, поэтому они и подумать не могли, что у него случаются такие приступы агрессии.

При этом отец девушки не согласился с супругой. Он заявил, что никогда не понимал, почему дочь выбрала этого мужчину. По его словам, он бы «пришил бы на месте убийцу», будь у него такая возможность.