Депутат Госдумы Останина отказалась считать сережки с радугой поводом для ареста. Об этом сообщает Газета.Ru.

Накануне стало известно о задержании жительницы Нижнего Новгорода. На девушку пожаловались прохожие, которые заметили у нее в ушах сережки в виде лягушки с семицветной радугой. В итоге суд признал ее виновной в пропаганде ЛГБТ* («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ) и назначил наказание в виде ареста на пять суток.

По словам депутата Госдумы Нины Останиной, ношение подобных аксессуаров не нарушает законы России.

«На прямой вопрос, является ли тот факт, что девушка драгметаллы себе в ушко надела, не понимая, что это символика, есть ли основание для ареста девушки — нет», — заявила она.

По мнению Останиной, могли быть и другие факторы, которые легли в основу уголовного дела.

«Зачастую, возможно, были еще и другие неизвестные нам с вами обстоятельства, которые были положены в основу вынесенного судебного решения. Я не думаю, что девушка шла просто по улице, и сережки у нее были такого размера, что они обратили на себя внимание прохожих, и рассматриваются как демонстрация символики», — объяснила депутат.

Ранее мы писали о том, что в МВД отказались проверять певца Shaman на предмет пропаганды ЛГБТ*.

*"Международное общественное движение ЛГБТ" признано экстремистским и запрещено на территории РФ.