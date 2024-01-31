«У полиции нет вопросов к его творчеству»: в МВД прокомментировали слухи о проверке певца Shaman

Полиция не собирается проверять певца Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов) на пропаганду ЛГБТ* («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Соответствующей информацией поделилась спикер ведомства Ирина Волк.

«Могу ответственно заявить: у полиции нет вопросов ни к самому Ярославу, ни к его творчеству», - заявила Волк. Ее слова приводит Газета.Ru.

Дополнительно Волк пригласила артиста поучаствовать в программе на радиостанции «Милицейская волна». Она хотела бы видеть певца Shaman в передаче «Вам слово с Ириной Волк!».

Ранее журналистка Ксения Собчак сообщила, что на исполнителя пожаловался активист Ян Коробков. Он потребовал от полиции проверить клип «Я русский». Он указывал, что в видеоролике артист демонстрирует накрашенные глаза. Также Коробкову не понравился эпизод, где Shaman прыгает в руки поклонникам. Помимо пропаганды ЛГБТ*, активист попросил проверить певца на оскорбление чувств верующих.

*«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ