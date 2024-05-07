Депутат Бурматов пообещал проверить цирк-шапито, в котором сократили 15 собак. Об этом сообщает Газета.Ru.

Накануне артистка цирка-шапито «Радуга» на Речном вокзале в Москве рассказала, что руководство планирует прекратить выступления собак — 15 животных собирались выкинуть на улицу.

По словам депутата Госдумы Владимира Бурматова, все цирки-шапито работают в России нелегально, поэтому с ними регулярно возникают проблемы.

«Цирки-шапито — незаконная форма предпринимательской деятельности. Это вопрос для внимания надзорных органов — прокуратуры, других организаций, Россельхознадзора. Мы обязательно поучаствуем в том, чтобы это внимание было максимально пристальным», — рассказал он.

Бурматов заявил, что по закону животные, работавшие в цирках, должны получать должный уход и после того, как заканчивают карьеру.

«Их пристраивают либо в реабилитационные центры, либо в вольеры в зоопарках, если это речь о диких животных. Здесь мы видим абсолютно неадекватную позицию», — добавил он.

По словам депутата, необходимые заявления уже направлены в прокуратуру.

Ранее мы писали о том, что на Урале мужчина выгнал собаку из будки, чтобы спрятаться в ней от силовиков.