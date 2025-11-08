Деньги, яхты и дорогие машины: убитые в Дубае из-за долга Роман и Анна Новак купались в роскоши

Криптомошенника Романа Новака и его жену убили в Дубае. Преступление было совершено из-за долга в 500 млн долларов. Перед смертью пара наслаждалась красивой жизнью. Знакомые супругов рассказали журналистам, как они жили.

Когда Новак вышел из колонии, то отвез свою семью в Дубай. Там у Романа и его близких началась роскошная жизнь, передает слова знакомых StarHit. По их словам, пара буквально купалась в роскоши. У супругов было все: дорогие машины, яхты, элитное жилье и прочие атрибуты богатства.

«Они буквально купались в роскоши — деньги, яхты, дорогие машины — видно было, что зарабатывают не просто хорошо, а очень много. Его страсть — это элитные иномарки, у него автопарк люксовых авто за миллионы. Квартиры и дома покупал, устраивал хороший отдых», — рассказали приятели пары.

Роман и Анна перестали выходить на связь месяц назад. Впоследствии их нашли мертвыми. У супругов остались дети, которых забрали пожилые родственники.