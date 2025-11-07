Криптомошенник Роман Новак и его жена Анна были похищены и убиты в ОАЭ. Об этом сообщает 78.ru.

По информации источника, пара перестала выходить на связь с семьей из России месяц назад. После 4 октября их телефоны два дня фиксировались в Хатте и Омане, а затем в Кейптауне. Вскоре сигнал пропал. Отец Анны приехал в Дубай и забрал несовершеннолетних внуков.

Романа и его жену похитили с целью вымогательства денег. Однако злоумышленники не нашли желаемых средств и расправились с жертвами. Убийц, которые оказались гражданами России, уже задержали. В скором времени их доставят в Санкт-Петербург.

Напомним, Новак создал приложение для быстрых криптопереводов и убеждал людей вкладывать средства. Также он рассказывал о своем знакомстве с Павлом Дуровым. В результате, получив миллионы инвестиций, Роман исчез.

Ранее в 47 лет умер журналист Сергей Савинов, получивший тяжелую травму головы. Подробности читайте в этой новости.