Деньги решил оставить себе: российский риелтор задушил клиентку

Российский риелтор убил свою клиентку ради денег. Расследование по этому делу уже завершилось. Об этом сообщается на сайте mk.ru со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК России по Дагестану.

По данным источника, женщина договорилась с риелтором о продаже ее квартиры за миллион рублей. В качестве вознаграждение риелтору клиентка пообещала 40 тысяч рублей. Далее риелтор передал ей 600 тысяч рублей, но остальную сумму решил оставить себе. Злоумышленник вывез женщину на территорию Карабудахкентского района Дагестана, задушил ее, уничтожил телефон жертвы и забрал деньги.

В суд уже отправили уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением для рассмотрения по существу.

Ранее мы писали о том, как пассажир московского метро угрожал зарезать семейную пару за отказ сфотографироваться. На станции метро «Войковская» 27-летний мужчина напал на супружескую пару. Перед этим он попросил женщину сфотографироваться с ней, но получил отказ.

Злоумышленник достал нож и начал угрожать женщине и ее супругу убийство. В итоге пара обратилась за помощью в правоохранительные органы.