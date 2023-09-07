Дело закрыли: в Прикамье следователи не нашли состава преступления после поджога младенца

В Прикамье следователи закрыли дело о поджоге младенца трехлетним братом, об этом сообщает 59.RU.

Трагическая смерть малыша произошла 28 мая в селе Култаево. Трехлетний брат младенца играя с зажигалкой случайно поджег коляску, в которой тот спал. Мать в момент происшествия тоже спала и попросила приглядывать за братьями старшего сына. Полученные ожоги стали для малыша смертельными, спасти его не удалось.

Впрочем, у соседей женщины иная версия произошедшего: по их словам, женщина могла пьяной уснуть с сигаретой и случайно поджечь коляску, а всю вину переложить на трехлетнего сына. Однако мать ребенка заявила, что дома не курит и в тот день выпила лишь банку пива.

В Следственном комитете журналистам рассказали, что уголовное дело в отношении ребенка, игравшего с зажигалкой, прекращено. В действиях малолетнего брата не нашли состав преступления: из-за возраста ребенок не понимал общественную опасность своих действий. А вот мать привлекли к административной ответственности по статье «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей».

Ранее мы писали о том, что в Пятигорске 33-летнего тренера обвинили в растлении семилетнего ребенка. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы за приставания к девочке.