Дело удалось раскрыть спустя десять лет: охотник застрелил незнакомку и спрятал труп в болоте

Житель Курганской области предстанет перед судом по делу об убийстве женщины. Мужчина сознался, что во время охоты 10 лет назад застрелил незнакомку, а после спрятал ее труп в болоте, передает Ura.ru со ссылкой на правоохранителей.

По данным следствия, убийство было совершено с 24 на 25 мая 2014 года. Охотник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал на мотоцикле. По пути он повстречал женщину, которую потом посадил к себе.

В дороге между ними вспыхнула ссора. В итоге охотник застрелил россиянку, а затем скрыл ее труп в болоте. Спустя время в полицию пришло заявление о пропаже женщины, которая исчезла по пути домой.

Через 10 лет следователи нашли свидетеля преступления. Он, в свою очередь, вывел правоохранителей на охотника. На допросе мужчина сознался в содеянном. Расследование уголовного дела в отношении его завершено.

Ранее сообщалось, что в Якутии разыскивают стрелка, который убил мужчину. Кроме того, он тяжело ранил еще одного человека.