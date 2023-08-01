Дело о гибели 12-летней девочки в больнице Новосибирской области возобновили после жалобы матери

Жительница Новосибирской области добилась возобновления расследования гибели 12-летней дочери в больнице. Сибирячка указала сотрудникам прокуратуры на несостыковки в деле, и те приняли решение отменить постановление следователей о прекращении уголовного производства, передает kp.ru.

Школьница попала в медучреждение с высокой температурой и подозрением на ОРВИ. Через некоторое время она по какой-то причине впала в кому. А спустя еще 12 дней — скончалась. Посмертные исследования показали, что у юной пациентки был серозный менингит. Мама девочки считает, что ее ребенка можно было спасти. Сначала правоохранители возбудили по факту трагедии уголовное дело. А потом, решив, что вины медиков нет, закрыли его.

Однако сибирячка пошла до конца в этой истории и обратила внимание прокуратуры на некоторые детали. Например, главврач утверждал, что не осматривал поступившую девочку, но заполненные медперсоналом документы говорят об обратном. Женщина думает, что справки могли подделать, чтобы избежать ответственности за случившееся.

Сотрудники прокуратуры проверили больницу, где погибла школьница. Как итог — немало нарушений, которые в будущем могут привести к другим трагическим случаям.

Ранее в Екатеринбурге местная жительница обвинила врачей в смерти четырехлетнего сына. Ребенок скончался от миокардита после лечения гастрита.