Дело не в возрасте: режиссер Алексей Учитель высказался о замене Машкова на Безрукова в громкой новинке года

Режиссер Алексей Учитель раскрыл подробности одной из самых ожидаемых премьер года — фильме «Плевако». Он объяснил, почему в процессе съемок сменился главный актер картины: вместо Владимира Машкова перед зрителями предстанет Сергей Безруков, пишет Вокруг ТВ.

Процесс работы над исторической судебной драмой «Плевако», которая расскажет об известном российском адвокате и ораторе, начался еще в ноябре прошлого года. Изначально главного героя должен был сыграть Машков. Но в ввиду некоторых обстоятельств этого не случилось. По словам Учителя, возраст актера, которому осенью исполнится 60 лет, здесь не при чем. Такие профессионалы, как Машков, не стареют. Владимир всегда ответственно подходит к делу. Например, на одну из проб он пришел лысым, как того требовала роль, но до самого процесса съемок было еще четыре месяца, вспоминает режиссер.

Также Учитель заметил, что Машков не любит заниматься сразу несколькими проектами. По его словам, сейчас актер горит театром. По всей видимости, это стало основанием для ухода со съемочной площадки «Плевако».

Безруков, занявший место Машкова, тоже пришелся режиссеру по душе. Ему понравилось работать с народным артистом России. Возвращаясь к премьере своего творения, Учитель заявил, что, возможно, съемочной группе придется отвечать перед юристами за некоторые неточности в картине. При этом он уверен, что любой проект об историческом герое не может обойтись без доли вымысла.

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