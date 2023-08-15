В Москве прошла премьера фильма «Как звезды» с Натальей Земцовой в главной роли
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Драматическую комедию режиссера Марии Лойтер запремьерили в Москве. Чтобы первыми увидеть картину, в столичный кинотеатр «Октябрь» в минувший понедельник пришли многие представители отечественной киноиндустрии и шоу-бизнеса. Портал «Страсти» тоже побывал на мероприятии. Рассказываем, что было интересного.
Новая лента Лойтер – это история двух подруг, пытающихся пробиться на «вершину». Начинающая покорительница сцены Соня и актриса дубляжа мультфильмов Маша – абсолютно разные, но их объединяет мечта стать известными. Однажды они случайно встречаются и понимают, что вместе смогут свернуть горы. Однако им предстоит не только проверять дружбу на прочность, но и решать – на что они готовы пойти ради славы.
В основу сценария легли реальные истории актрис Натали Земцовой и Надежды Ивановой. Правда, назвать фильм документальным все равно нельзя, так как в итоге осталась основа, но многие моменты были изменены. В том числе было принято решение отказаться от реальных имен.
«Изначально, когда мы начинали писать, это были реальные истории из нашей жизни. Но то, что получилось в итоге, это, конечно, по мотивам. То есть это собирательные образы. В какой-то момент мы даже отказались от наших настоящих имен, потому что все равно это не документальный фильм. Но что касается моей героини – это я, но только преумноженная на 20 процентов. В каком-то смысле это даже помогло мне. Я увидела некоторые свои минусы со стороны», - отметила Наталья Земцова.
Также актриса поделилась, почему решила обнародовать некоторые факты из своей биографии. По признанию знаменитости, все люди совершают ошибки, и это абсолютно нормально. А ей нечего стыдиться в своем прошлом. «У меня не было какой-то огромной тайны. Наоборот, мне кажется, круто быть открытым, хоть это никто и не любит», - рассказала Наталья.
На премьере Земцова появилась в экстремальном мини. Для выхода в свет она выбрала светло-бежевый костюм и классические светлые лодочки. Примечательно, что Наталья также покрасила волосы в теплый блонд, хотя многие поклонники привыкли видеть ее брюнеткой. Такой образ сильно контрастировал с тем, что предпочла надеть ее партнерша по фильму Надежда Иванова. На ней были черный пиджак, топ и брюки из светоотражающей ткани – выглядело все вместе весьма дерзко.
На красной дорожке появился и исполнитель одной из центральных ролей Василий Бриченко. Он был со спутницей, но при этом много позировал с другими актрисами, кокетничая с ними перед журналистами.
А вот Юлия Снигирь, Гела Месхи и и Агата Муцениеце премьеру по какой-то причине не посетили, хоть и воплотили в киноленте не последних героев. Вместо них фотографов удивляли Алана Мамаева, только недавно засветившаяся в скандале с Викторией Боней, а также солистки группы «Фабрика» Ирина Тонева и Екатерина Москалева. Обе удивили весьма молодой внешностью. Некоторые даже посчитали Москалеву дочерью певицы, но та поспешила это опровергнуть.
Также поддержать премьеру «Как звезды» пришли Маруся Климова, Маша Шейх и Ева Власова, Таша Белая, Василий Бриченко, Полина Книна, Андрей Батт, Никита Дювбанов, Иван Ратников, Виктория Целикова и многие другие. Напомним, что официально в прокат фильм выйдет уже 17 августа.