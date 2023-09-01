«Дело может быть в их мужьях»: отец покончивших с собой близняшек из Омска сделал признание

Отец близняшек из Омска, которые в один день покончили с собой, назвал вероятную причину случившегося. По мнению мужчины, «дело может быть в их мужьях». Об этом сообщает ИА Регнум.

Мужчина рассказал, что 31-летние сестры имели очень сильную эмоциональную связь друг с другом. Когда было плохо одной, второй тоже становилось не по себе. Но близкие не почувствовали ничего странного в их поведении в последнее время.

«Ничего вообще по ним нельзя было понять, они вели себя как обычно», – вспоминает отец.

СМИ пишут, что у обеих девушек были психиатрические диагнозы – биполярное расстройство у одной и депрессивный эпизод средней степени – у другой. Но родственник погибших считает, что дело было в другом. Тем более что перед смертью сестры отправили мужьям прощальные сообщения.

«Мне кажется, что дело может быть в их мужьях. Нет, они не били моих девочек. Но, мне кажется, дело в них», — предположил мужчина.

Дядя девушек вспомнил, как два месяца назад они приезжали к нему в гости в Калининград и выглядели счастливыми. Единственное, из-за чего он переживал, так это небольшой вес племянниц и их привычка сидеть на диете.

«Я вот тоже считаю, что одна почувствовала себя плохо и они решились сразу на это. Девочки — единственные дети в семье. Они прям были очень хорошие, идеальные», – поделился дядя близняшек.

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