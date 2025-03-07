«Делали операцию»: друг парализованного в Таиланде танцора рассказал о его состоянии

Друг парализованного в Таиланде танцора Максим рассказал о его состоянии в беседе с 360.ru. Он признался, что его приятель перенес операцию и находится без сознания.

Приятель мужчины объяснил, что мужчина на самом деле является гражданином не России, а Узбекистана, но проживает в Казахстане. Он отправился в Таиланд на несколько месяцев, чтобы соблюсти все миграционные требования. Также он надумал подработать, но не занимался стриптизом, а был артистом шоу.

Максим подчеркнул, что его друг является квалифицированным судьей федерации НАП по пауэрлифтингу и работает тренером: помогает заниматься спортом людям с травмами, протрузиями, грыжами. В экзотической стране он был третий день, но вдруг ему стало плохо. Сначала решили, что дело в климате. Мужчине стало хуже, тогда друзья забеспокоились.

По словам приятеля, на улице мужчина упал, у него отнялась левая сторона тела. Помощь ехала очень долго, поэтому друзья сами доставили его в больницу. Врачи выяснили, что у артиста случился ишемический инсульт.

Близкие узнали, что за лечение придется заплатить примерно 1,8 — 2,6 миллиона рублей.

«Делали операцию, убирали опухоль. Он сейчас в отключке. Информация от врачей будет только сегодня вечером. За операцию отдали больше полумиллиона бат», — поделился друг.

Максим пояснил, что у госпитализированного друга есть гражданская жена, которая вылетела в Таиланд. Сейчас неравнодушные к ситуации люди собирают деньги на лечение спортсмена.

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