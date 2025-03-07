«Слышит и понимает слова»: в состоянии ребенка, пострадавшего от нападения хаски, произошли изменения

Мальчик, лицо которого буквально изглодали хаски в Сочи, пошел на поправку. Специалисты Российской детской клинической больницы Минздрава России отметили, что у него восстановилось сознание. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, состояние юного пациента улучшилось. В его лечении наблюдется положительная динамика. Сейчас несовершеннолетний находится под постоянным наблюдением врачей.

«Сознание восстановилось, мальчик дышит самостоятельно и получает энтеральное питание, слышит и понимает слова психолога, который с ним занимается», - рассказали в медучреждении.

К слову, мальчику предстоят пластические операции, чтобы восстановить лицо. Для подготовки к ним проводятся антибактериальная терапия и обработка ран.

Напомним, что после нападения на ребенка собак усыпили, а из их желудков достали фрагменты носа и губ. Однако они не прижились на лице пациента.

Ранее стало известно, что мама пострадавшего в Сочи мальчика, не видела его после случившегося.