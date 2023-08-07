«Делала столько добра»: мать челябинского маньяка решила больше не возвращаться в родной дом
Мать челябинского маньяка рассказала, что не хочет возвращаться в дом в Смолино.
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Мать челябинского маньяка Валентина Ческидова недавно переехала из дома, где Владимир на протяжении 14 лет держал в рабстве молодую девушку. Теперь женщина живет в квартире и съезжать из нее не планирует. Об этом сообщает kp.ru.
Валентина призналась, что устала терпеть презрение и осуждение из-за поступка сына.
«Я уже не могу – эти дни в постоянном стрессе. Только бог мне помог, в 72 года такой прессинг – это очень сложно», – рассказала Ческидова.
Она добавила, что не понимает, почему Владимира считают маньяком. По ее словам, сын совершил всего одно преступление, к тому же все девушки остались живы. При этом информацию о найденных останках очередной жертвы мужчины она никак не комментирует.
Валентина Ческидова утверждает, что она не преступница, а жертва.
«Я жертва, которая делала столько добра в течение 13 лет. Жила в нищете, на пенсию 13,5 тысяч рублей. Последнее отдавала», – пояснила женщина.
Возвращаться на старое место жительства она не собирается, поскольку не хочет находится одна в большом доме.
Ранее мы писали, что мать челябинского маньяка устроила скандал в трапезной местного храма, где когда-то работала.