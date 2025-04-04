Делает первые шаги: появилось фото пострадавшего после нападения хаски мальчика

Мальчик, которого в Сочи покусали хаски, делает первые шаги и собирает конструктор. Отец ребенка поделился с 360.ru первым фото и видео после нападения собак.

На кадрах папа шел с сыном за руку по коридору больницы. Ребенок ходит уверенно и чувствует себя хорошо. На новом снимке у маленького пациента виден на шее питательный зонд, а на голове – шрамы после хирургического вмешательства.

«Капельницы убрали, все уколы убрали. Теперь ждем результатов анализов, и уже на следующей неделе будут планировать еще операцию», — сообщил отец ребенка.

Родитель рассказал, что мальчик любит собирать конструктор. И получает много подарков и знаков внимания от неравнодушных к ситуации людей со всей страны.

Напомним, что нападение собак на девятилетнего ребенка произошло в конце февраля. Хаски покусали мальчика и разорвали ему лицо. Сотрудники полиции нашли владельца собак, который объяснил, что не кормил их почти десять дней.

Хозяину псов предъявлено обвинение по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Ранее мы писали о том, что влюбленные подростки пытались сбежать из интерната на угнанной машине и чуть не убили мужчину.