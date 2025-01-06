Актриса Анна Чиповская призналась, что ее преследовал сталкер. Об этом она сообщила в соцсетях.

Актриса Анна Чиповская рассказала, что долгое время в социальных сетях ее преследовал неизвестный мужчина — он оставлял комплименты под фотографиями знаменитости. Чиповская призналась, что долгое время просто не обращала внимания на комментатора, но в какой-то момент ей это надоело.

«И буду банить впредь. Так что, этим прекрасным днем желаю вам, друзьям, с легкостью избавляться от мусора. В голове, в жизни, в медийном пространстве. Даже если вам кажется, что вы привязались. Даже если вам кажется, что вы привязались. Даже если будете немножко скучать. Уделите минуту внимания трепетному ноунейму и дальше по своим делам», — заявила она.

Ранее мы писали о том, что актриса Ольга Кабо назвала сообщения о ее преследовании сливом данных.