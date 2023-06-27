Действовал умышленно: появились подробности ранения гарпуном жительницы Приморья

Раненная гарпуном в шею жительница Приморья рассказала подробности произошедшего. По мнению пострадавшей, виновник действовал умышленно.

Об этом сообщает телеканал «360».

Состояние председателя дачного поселка в настоящий момент оценивается как удовлетворительное, поскольку ни один из жизненно важных органов не был задет.

Женщина отметила, что она человек с устойчивой психикой, поэтому в момент ранения не почувствовала боли, паники тоже не было. Люди поблизости сразу же начали успокаивать дебошира. Позже друзья отвезли ее в больницу, где экстренно провели операцию.

Виновник также выстрелил в соседа. Он был отправлен в ожоговое отделение больницы. Причиной конфликта стал подкоп, благодаря которому агрессор мог получать электроэнергию от других жильцов СНТ.

«Эта семья очень агрессивная, они нападали на прошлого председателя. Вчера мне звонил энергетик, который работал задолго до меня, они угрожали ему оружием, когда он их уже ловил на хищение электроэнергии. Они угрожали мне вилами в апреле прошлого года», — рассказала пострадавшая.

Женщина также сообщила, что у нее есть видео, на котором сосед угрожает убийством. В конфликте также участвовал сын виновника, который бездействовал в момент нападения на пострадавшую. Более того, он угрожал женщине лопатой в тот момент, когда его отец угрожал жителям топором.

Жительница СНТ также вспомнила, что в октябре прошлого года в поселке произошла авария. Когда приехал энергетик, агрессор выскочил из кустов с заточкой. При этом в тот момент в полицию никто не обратился.

В настоящий момент в отношении виновного возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Покушение на убийство в отношении двух лиц, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом».

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