«Дефицит донорской крови»: умерла попавшая в аварию на скутере в Таиланде 40-летняя россиянка

Попавшая в ДТП 40-летняя россиянка умерла в Таиланде. Жительницу Подмосковья отпоют в православной церкви, а затем кремируют и захоронят в России. Об этом рассказал муж Анастасии в беседе с 360.ru.

Напомним, что 20 января супруги приехали отдохнуть вместе с 14-летним сыном. Женщина и подросток попали в аварию на скутере, они врезались в проезжающую машину. Мальчик почти не пострадал, а его мать получила серьезные увечья и была госпитализирована.

Медики в Пхукете сообщили, что не могут сделать пациентке переливание крови, так как у них нет данного резус-фактора. Через несколько дней была зафиксирована смерть мозга женщины, а 1 февраля было принято решение отключить ее от аппарата жизнеобеспечения.

«Дефицит донорской крови с отрицательным резус-фактором осложнял попытки врачей спасти россиянку», – говорится в сообщении.

Отец рассказал журналистам, как планирует похоронить жену. Сейчас они заняты оформление документов.

«Расклад такой: когда все документы сделают, то выдадут тело. Мы хотим в православном храме там отпеть ее и кремировать. И там уже страховая будет подготавливать [все], чтобы перевезли сюда, в Россию», — поделился он.

Сейчас мужчина с детьми в России, а в Таиланде находятся мать и сестра погибшей. Отец рассказал о том, в каком состоянии сын.

«Мне хирург, который делал операцию сыну (ему же палец зашивали на ноге), сказал, что это чудо», — отметил он.

Ранее мы писали о том, что мать убитого в Калининградской области мальчика знала о его смерти, но молчала.