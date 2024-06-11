Дедушку-блогера Папу Карло, зарабатывающего на лечение жены-инвалида, выселили из дома-мастерской

Известного дедушку-блогера Игоря Перевалова, которого в Сети называют Папой Карло, выселили из дома в Иркутской области. Пожилой мужчина теперь вынужден переехать в дом без воды и отопления. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Россиянин уже долгое время снимает контент для своей аудитории, тем самым зарабатывая на лечение жены-инвалида. Все это время Перевалов жил в своей мастерской, в которой занимался резьбой по дереву и плетением из бисера. И за это ему была предъявлена претензия от нового главы поселка Куйтун, так как блогер провел несогласованные ремонтные работы.

Дедушку выселили, и он стал искать новое жилье, что было крайне непросто. Арендовать ему удалось только небольшой домик без удобств. За лето Игорь Владимирович планирует решить хотя проблему с отоплением. При этом бросать блог он не собирается.

Отметим, что у Перевалова миллионная аудитория. Благодаря подписчикам ему уже удалось свозить жену в санаторий, после лечения в котором она начала ходить.

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