Дед Мороз из Чувашской Республики встретит 12 «Новых годов» в колонии за убийство

Суд признал виновным 72-летнего жителя города Канаш, Чувашская Республика, который совершил убийство, будучи одетым в костюм Деда Мороза, 2 января 2025 года. Об этом сообщает Telegram-канал региональной прокуратуры.

Судом установлено, что в тот день, примерно в 16:00 по местному времени, одетый в костюм Деда Мороза злоумышленник пришел в магазин, где застрелил из обреза владельца торговой точки. После совершения преступления он скрылся с места преступления.

Сообщается, что причиной конфликта стали личные неприязненные отношения, вследствие разногласий в финансовых вопросах. Суд учел все обстоятельства дела и вынес приговор в виде 12 лет лишения свободы по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия). Отбывать срок мужчина отправится в исправительную колонию строгого режима.

Плюс, осужденный должен заплатить штраф в размере 70 тыс. рублей.

Ранее мы писали, что житель Петербурга расстрелял мужчину на глазах у детей из-за 130 тысяч рублей.