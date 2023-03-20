Дебошир из Петербурга кидался осколками стекла в детский сад напротив и затопил соседей

Неадекватный житель Санкт-Петербурга устроил дебош, а после закрылся в квартире, вырвал батарею и затопил соседей. Об инциденте пишут «Невские новости».

По данным источника в правоохранительных органах, инцидент произошел в ночь на 20 марта в Мурино. 36-летний мужчина вместе со знакомым употреблял запрещенные вещества, а после разбил окно и стал кидаться с пятого этажа осколками стекла в детский сад, который находится напротив дома.

Об этом стало известно, когда в учреждении сработала сигнализация. Сотрудники Росгвардии приехали на место и стали искать дебошира. А он заперся в квартире и стал вести себя неадекватно. Мужчина разбил балкон, вырвал батарею и затопил соседей снизу. Буйного жителя задержали и отвезли в больницу.

По данным источника, сейчас проводится проверка.

Ранее мы писали о том, как в Санкт-Петербурге в одном из корпусов Мариинской больницы в ночь на 20 марта произошел пожар, устроенный одним из пациентов. Мужчина поджог свою одежду и попал на видео. Отмечается, что таким образом мужчина хотел привлечь внимание врачей. Правда, вышло у него это не очень.