«Даже скорую ей не вызвали»: названа причина смерти уральской медсестры после родов

Медсестра из Нижнего Тагила умерла после родов от кровоизлияния в головной мозг. Об этом рассказал ее муж, ссылаясь на результаты экспертизы. Подробности сообщает сайт E1.ru.

По данным источника, женщина скончалась 9 февраля в больнице. Как делился ее супруг, она легла спать с головной болью и больше не проснулась. По его словам, когда его жена пожаловалась на свое состояние, ей померили давление и дали таблетку цитрамона. При это ему известно, что ей всегда от этого препарата становилось только хуже.

«Даже скорую ей не вызвали. Врач говорит, что три раза предлагала ей ехать домой, а ребенка оставить. Она отказалась», - пояснил мужчина.

К слову, в больнице заявили, что умершая не являлась их пациенткой. Она лежала в детском стационаре Нижнего Тагила. Тем не менее, юрист Юлия Липинская считает, что есть основания для возбуждения уголовного дела, ведь помощь не была оказана в стенах медицинского учреждения.

Отметим, что у скончавшейся медсестры остался шестилетний сын, а также новорожденный ребенок. Об обоих теперь заботится отец.

Ранее актер из Челябинска Валентин Гордеев попал в больницу с проломленным черепом.