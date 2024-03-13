Актер из Челябинска Валентин Гордеев с проломленным черепом попал в больницу
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Актер из Челябинска Валентин Гордеев с проломленным черепом попал в больницу. Об этом сообщает Ura.ru.
Актер Валентин Гордеев получил травму во время конфликта на дороге. Как рассказал сам актер, его подрезал водитель на автомобиле Mercedes-Benz, который двигался прямо в полосе, предусматривающей только поворот налево.
В какой-то момент Гордеев догнал обидчика и решил выяснить у него, почему тот нарушил правила дорожного движения.
«На красном сигнале светофора я остановился за ним, вышел и постучался к нему в окно. Виновник начал кричать, а затем ударил меня с правой руки в левую часть головы достаточно сильно», — рассказал он.
В итоге артиста и мужчину разнял прохожий. Актер самостоятельно смог добраться до больницы, где у него диагностировали травму черепа.
В пресс-службе УМВД Челябинска журналистам рассказали, что по факту случившегося ведется расследование.
«Все установлены, опрошены. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — рассказал источник.
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