Хотел привилегированные условия: экс-сенатор Рауф Арашуков заработал новое уголовное дело, сидя в «Черном дельфине»
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Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела о взяточничестве в отношении бывшего сенатора Рауфа Арашукова. Установлено, что экс-член Совета Федерации передал взятку сотруднику УФСИН для создания «привилегированных условий содержания».
О том, что Арашуков заработал новое уголовное дело, отбывая наказание в колонии «Черный дельфин», сообщил СК в своем Telegram-канале.
Источник привел комментарий официального представителя СК РФ Светланы Петренко. По ее словам, с июля по октябрь этого года осужденный к пожизненному лишению свободы Арашуков передал взятку сотруднику УФСИН по Оренбургской области в размере не менее 3 млн рублей. С помощью взятки заключенный хотел получить повышенное количество звонков и свиданий с родственниками, а также посылок и передач, возможность выбирать работу и сокамерника.
«При этом сотрудник УФСИН сообщил о преступной деятельности Арашукова и иных лиц в правоохранительные органы», - рассказала Петренко.
Арашукову предъявлено обвинение. Устанавливаются другие участники преступления.
Ранее сообщалось, что экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко попрсоил отправить его на СВО.