Даже несовершеннолетние: гинеколог получит срок за сексуальное насилие над сотнями пациенток

64-летнего бывшего гинеколога из США Роберта Хэддена могут отправить в тюрьму на 20 лет за насилие над более чем 200 пациентками. Об этом сообщается на сайте Газета.Ru со ссылкой на зарубежный портал CBS News.

Сейчас суд готовится огласить приговор.

Источник утверждает, что обвиняемый совершал свои преступления на протяжении десятилетий. Обвинители просят назначить ему наказание в виде 25 лет лишения свободы, но адвокаты настаивают лишь на трех годах заключения.

Подчеркивается, что обвинительное заключение вынесли еще в 2020 году, там указывается, что мужчина подверг насилию десятки пациенток, включая несовершеннолетних в период с 1993 года по 2012 год. Расследование дало свои плоды, были найдены доказательства, касающиеся 40 жертв. Однако предварительно указывалось, что злоумышленник мог быть причастен к насилию над 245 женщинами.

Во время судебного процесса бывшие пациентки подсудимого рассказали присяжным, что врач помогал бороться с осложнениями, которые возникали после беременностей и другими проблемами.

Одна из жертв отметила, что врач домогался нее, когда медсестра покинула кабинет. Об этом же рассказали и другие пострадавшие.

Также говорится, что подсудимый признал себя виновным только по двум обвинениям в 2016 году, остальные обвинения врач отрицает.

Подчеркивается, что в исках против Колумбийского университета добились компенсаций на общую сумму порядка $230 миллионов более 200 бывших пациентов Хэддена.

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