«Даже не выразило соболезнования»: посольство Таджикистана не поддержало россиян после теракта в «Крокусе»

Посольство Таджикистана не выразило соболезнования гражданам России в связи с недавней трагедией в «Крокусе». Об этом журналист Андрей Медведев рассказал в своем Telegram-канале.

Так, BRIEF сообщил, что посольство США в Москве приспустило флаг в знак солидарности с россиянами, которые скорбят о гибели больше сотни людей в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Следом за США то же самое сделали посольства Швеции, Германии, Венгрии и Болгарии.

Андрей Медведев отреагировал на эту новость, отметив бездействие со стороны посольства Таджикистана.

«Тем временем посольство Таджикистана (не МИД страны, а именно посольство) по сей момент даже не выразило соболезнования москвичам и гражданам России», – комментирует журналист.

При этом на сайте посольства появились упоминания о необходимости ответственного отношения к распространению информации о якобы причастности граждан Таджикистана к произошедшему теракту.

Напомним, 22 марта в «Крокус Сити Холл» ворвались террористы, которые открыли стрельбу и подожгли концертный зал.

24 марта в Басманный суд Москвы должны доставить преступников, в связи с чем вокруг здания усилили меры безопасности. Сейчас у суда дежурят стражи правопорядка, а помещения обследуют кинологи с собаками.