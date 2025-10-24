Даже не извинился: семья 15-летней девушки, которая потеряла ногу в ДТП, опасается безнаказанности виновника

Сотрудники правоохранительных органов в Москве возбудили уголовное дело после ДТП, в котором 15-летняя девушка потеряла ногу. Однако, по информации Telegram-канала Baza, следствие не спешит с выяснением обстоятельств аварии. В связи с этим родственники пострадавшей опасаются, что виновник в итоге сможет избежать наказания.

В конце августа на Калужском шоссе 34-летний мужчина за рулем авто сбил девушку-подростка, переходившую проезжую часть. Пострадавшей оторвало ногу, а водитель отправился в отделение, где провел двое суток. Затем его выпустили под подписку о невыезде.

Предполагается, что мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Сам он утверждает, что не нарушал скоростной режим, и даже не извинился перед девушкой. За два месяца с начала расследования по какой-то причине не были проведены ключевые экспертизы. Свидетелей аварии тоже почему-то не вызвали на допрос, при этом они опровергают слова водителя.

Девушка, которую сбили, шесть недель провела без движения. Она перенесла несколько операций и сейчас ждет протез.

