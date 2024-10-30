«Давайте без поцелуев»: родители обвинили батюшку в приставаниях к их сыну

В Тульской области родители 12-летнего мальчика обвиняют батюшку в педофилии. Школьник пожаловался, что мужчина лежал с ним в кровати и целовал в губы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, в совращении подозревают 62-летнего батюшку Свято-Иверской церкви в селе Тёплое. Все началось 27 марта, когда в церковь пришел 12-летний мальчик Антон (имя изменено, – прим. ред.). Мужчина подарил ему стихарь – одежду для помощников во время службы и пообщался с ним. Юный прихожанин остался под впечатлением и попросился посмотреть иконы домой к мужчине. Они обменялись контактами и договорились о встрече.

Когда Антон пришел к священнику в гости, то ему предложили «лежа посмотреть фильм». По словам мальчика, во время просмотра мужчина начал его гладить, а после целовать «по-взрослому». На слова школьника о том, что больше не надо так делать, батюшка принес ему Библию на старославянском и сказал, что все произошедшее – нормально. Источник отмечает, что после этого он писал ребенку сообщения с эротическим подтекстом, а потом удалял их.

«Батюшка, я просто предупредить. Давайте без поцелуев, пожалуйста, просто обнимания, это максимум. После сегодняшнего. Не в обиду», — цитирует источник сообщение мальчика батюшке.

В начале апреля мать мальчика увидела переписку, в которой от имени батюшки приходили странные сообщения. Так, он ждал, когда школьник вырастет, чтобы «целовать друг друга и делать все, что скажет Антон». Поговорив с сыном, она узнала подробности их встречи. А после этого заметила, что мальчик стал замкнутым и жаловался на кошмары. Психолог обнаружил у юного пациента острое стрессовое расстройство.

По данным источника, 3 мая в отношении священника было возбуждено уголовное дело за развратные действия. Но мужчина отрицает обвинения и говорит, что мальчик жаловался ему на отца, а мать занимается оккультизмом. Родители убеждены, что батюшка с помощью адвоката пытается доказать свою правоту.

Отмечается, что следствие просило отправить батюшку под домашний арест, но прокурор не поддержал идею и уже несколько раз отправлял материалы на доследование.

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