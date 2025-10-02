«Давай-давай. Закусывай»: жительница Краснодара снимала на видео, как поит маленькую дочь коньяком из рюмки

В Краснодаре мать сняла на видео, как наливает в рюмку жидкость, похожую на коньяк, и дает пить маленькой дочери. Полиция начала проверку.

Видео публикует Telegram-канал Kub Mash.

На видео женщина показывает бутылку из-под коньяка на камеру и наливает жидкость девочке в рюмку. Девочке на вид не более двух лет, она сидит за столом с бутылкой с соской.

«Давай, доченька, пить. На. Вот так. Давай. Давай-давай. Закусывай. Давай. Что? Коньяк это», - обращается мать к ребенку.

Видео появилось в городском «мамском» чате. Были ролики, где женщина материт девочку, но они удалены.

Ситуация возмутила пользователей Интернета. Некоторые призвали органы опеки обратить внимание на семью. Другие заметили, что девочка даже не поморщилась, выпив жидкость, и допустили, что в рюмке был чай или ребенок привык это пить.

Действиям матери дадут соответствующую оценку.

