Дарили подарок в рамках тренда из Сети: ученики случайно подожгли учительницу

Учительница попала в больницу с ожогами после поздравления учеников. Юноши и девушки сделали это в рамках тренда из соцсетей и случайно подожгли женщину, передает Telegram-канал Baza.

«Тренд учителей» cтал популярен в арабских странах в последние месяцы. Педагогам дарили шоколадки и другие сладости, снимая при этом их реакцию на видео.

В Египте местные молодые люди немного изменили тренд и начали дарить учителям яйца и куриц. А во время одного из таких поздравлений ученики и вовсе подожгли педагога.

Это произошло случайно. Сначала женщину опрыскали жидким снегом, а затем подожгли. В результате случившегося египтянка пострадала. Ее доставили в больницу с ожогами.

Ранее в Китае появился новый необычный тренд. Одинокие девушки стали сниматься с накладными животами, имитируя беременность.