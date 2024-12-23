Новый тренд: одинокие девушки делают снимки с накладным животом, имитируя беременность

В Китае появился новый необычный тренд. Одинокие девушки участвуют в фотосессия с накладным животом, имитируя беременность.

Данный тренд запустила в октябре блогер Мэйцзы Гэгэ, когда выложила результат фотосессии на пятимиллионную аудиторию.

«Пока я стройна, я надела накладной живот, чтобы делать фотографии в период беременности. Чтобы потом наслаждаться заранее подготовленной жизнью», — пояснила блогер.

После за ней начали повторять другие девушки. Будучи не в положении, они надевают животы и проводят съемку. По итогу китаянки видят, как меняется организм во время беременности, пишет South China Morning Post.

Для реализации идеи не нужно тратить много усилий — достаточно лишь купить накладной живот и арендовать фотостудию.

Многие китайские родители посчитали этот тренд не очень правильным. Как сообщают местные СМИ, теперь выражение «незамужняя, но беременная» стало популярным, а не позорным, как это было ранее в традиционной китайской культуре.

Общественность полагает, что такие фото могут вызвать у молодых матерей тревогу по поводу их тела, а также задать нереалистичные стандарты красоты.

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