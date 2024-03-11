Данное поведение неприемлемо: фельдшеры скорой отпинали мужчину, который лежал на лавке

В Волгограде работников скорой помощи планируют привлечь к ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Они отпинали мужчину, который лежал на лавке без чувств, передает РЕН ТВ.

Выходка волгоградских фельдшеров попала на видео. Очевидец снял, как работники скорой подошли к лавке, на которой лежал мужчина, а затем столкнули его на землю ногой. После медики еще несколько раз пнули гражданина, пока тот не очнулся.

Через некоторое время в организации, где работают фельдшеры, прокомментировали случившееся. Там поведение работников навали неприемлемым, а также извинились за инцидент.

Ранее сообщалось, что в Москве пенсионер выстрелил в прибывшего к нему на вызов фельдшера скорой. Медик получил огнестрельное ранение в районе груди. Причина поступка пожилого мужчину неизвестна.