Дамы подрались в одной из башен «Москва-Сити» из-за щенка

Две женщины подрались в одной из башен «Москва-Сити». Яблоком раздора стал восьмимесячный щенок. Об этом сообщает mk.ru.

Все произошло вечером 17 октября. 30-летняя жительница столицы решила навестить тестя с щенком. Мужчина спустился за родственницей, и они вместе с питомцем зашли в лифт. В этом же лифте находилась 44-летняя москвичка.

Пес обнюхал незнакомку и лизнул ей руку, что совсем не понравилось женщине. Она начала отчитывать хозяйку щенка и ее тестя, а потом и вовсе решила применить физическую силу по отношению к даме. Началась драка.

На место происшествия приехала полиция, после чего всем участникам конфликта пришлось разговаривать со стражами правопорядка. Сам питомец в результате произошедшего не пострадал, а вот его владелицу госпитализировали. Врачи диагностировали ей черепно-мозговую травму.

Виновница драки осталась с ранами и ссадинами кисти. Также медики обнаружили у нее ушибы и гематомы на бедре.

Ранее мы писали, что в Кемеровской области мужчина захотел поднять настроение прохожим. Для этого он надел форму полицейского и обнимал всех, кого встречал на улице.