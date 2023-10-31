Дама с собачкой: полиция ищет женщину, которая ломилась к соседям из-за пропавшего шпица

В Екатеринбурге женщина потеряла шпица и устроила дебош в подъезде. Она ломилась к соседям. Теперь ее ищут полицейские. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-группу УМВД по Екатеринбургу.

Все началось с видео, которое опубликовал портал E1.ru. На кадрах женщина ехала в лифте вместе со своим любимцем, вышла оттуда, а шпиц забежал обратно. Жительница заметила, что питомца рядом нет и обвинила соседей в его краже. Разозлившись, она стала ломиться в двери, пинать их ногами и расхаживать по коридорам.

Отмечается, что пропавший питомец нашелся. Но соседи решили не оставлять это происшествие просто так. Они обратились в полицию. История получила продолжение.

«Участковый уполномоченный осуществит необходимые мероприятия для установления личности женщины, учинившей хулиганские действия, и предупредит ее об ответственности за нарушение общественного порядка», – рассказал собеседник агентства.

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