Дальше начался ужасный ор: екатеринбуржцы устроили кровавую драку и вырвали глаз у парня

Кровавая драка произошла в одной из квартир Екатеринбурга. Трое местных жителей избили молодого человека, вырвали ему глаз и выкинули его. Сейчас в обстоятельствах конфликта разбираются сотрудники правоохранительных органов, передает Ura.ru.

Очевидцы случившегося рассказали о кровавой драке в доме на улице Рощинской. По их словам, ночью в одной из квартир поднялся страшный шум. Как оказалось, там трое мужчин избивали молодого человека. В какой-то момент пострадавший сильно закричал — хулиганы вырвали ему глаз и выбросили его с балкона на тротуар. Орган впоследствии видели люди, которые проходили под окнами жилого дома.

Через некоторое время на место прибыли стражи порядка. В квартире, помимо участников драки, находились две девушки. Их удалось эвакуировать через балкон. По предварительным данным, в помещении, где произошел конфликт, употребляли наркотики. В настоящий момент правоохранители устанавливают личности нападавших и пострадавшего, а также детали драки.

Ранее в Смоленске мужчина с палкой напал на двух девушек. Избиение попало на видео. Одна из жертв снимала действия хулигана.