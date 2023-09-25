Дальнобойщик предстал перед судом за убийство студентки спустя 18 лет

Калужский суд вынес приговор в отношении мужчины, который обвинялся в убийстве 19-летней студентки. Фигуранта уголовного дела отправили в колонию. Наказание настигло злоумышленника спустя 18 лет, передает Российская газета.

Убийство произошло в 2005 году в Тарусе. Июльской ночью мужчина, который работал дальнобойщиком, отобрал у девушки мобильный телефон, а после жестоко избил и нанес ножевые ранения. В результате нападения студентка погибла. На утро ее труп обнаружили прохожие. Прибывшие на место убийства правоохранители изъяли оттуда осколки бутылки, на которых были отпечатки преступника.

Спустя много лет стражи порядка вышли на след злоумышленника. Экспертиза подтвердила, что отпечаток на бутылке принадлежит дальнобойщику. В итоге присяжные заседатели признали мужчину виновным. За совершенное преступление суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что обнаружены новые улики у тела студента, найденного спустя 6 лет поисков. Родственники молодого человека отказываются верить в его случайную гибель.